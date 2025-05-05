TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AKM'de düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen Önder'in cenazesini vasiyeti üzerine İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, kıldı.

ÖNDER'E DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İhsan Eliaçık iki hafta önce çıktığı Kürsü TV'nin Youtube yayınında Sırrı Süreyya Önder'e dair açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder ile Mamak Cezaevinde birlikte yattıklarını Eliaçık, Önder'in senaryosunu Onur Ünlü ile yazdığı 'İtirazım Var' filminde kendi görüşlerinin yer aldığını dile getirdi. Eliaçık, Serkan Keskin'in hayat verdiği imam karakterinin kendisinden esinlenerek oluşturulduğunu da vurguladı.

İhsan Eliaçık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Mamak Cezaevinde 1980 ile 1981 arası ben 1 yıl yattım o esnada Sırrı Süreyya Önder de oradaydı ama aynı koğuşta değildik. Daha sonraki tanışmamızda onunla aynı cezaevinde yattığımızı öğrendik. Sırrı Süreyya Önder'i Allah siyaset için değil sinema için yaratmış. Zenc İsyanına dair yazımı okuduktan sonra yazıdaki bu olayla ilgili film çekilmedi ifadesine bana çok dokundu demişti.

"BANA BİR SENARYO GÖNDERDİ"

Bir gün baktım bana bir senaryo gönderdi, 'Aç Köpek' diye. Senaryoyu okusana tavsiyelerin varsa demişti. Benim de çok hoşuma gitti, görüşlerimi ilettim. Araya Gezi olayları girdi, süreç uzadı. Daha sonra Onur Ünlü çekti. Bana da oyna dedi ben oynamadım. Filmde bir imam var, dolaylı yönden bizim fikirlerimizi aktarıyor. Sırrı Süreyya öyle demişti film aracılığıyla senin fikirlerini aktaracağız diye. Oradaki bir vaaz sahnesi benim kitaptan almışlar. Yaklaşık 1 dakika 31 saniyelik bir vaaz sahnesi sanki bütün film o vaaz sahnesi için çekilmiş gibi.

"ONUN GİBİ BİR SİNEMA YÖNETMENİ YOK"

Meclis'te 600 milletvekili var ama onun gibi bir sinema yönetmeni yok. Barış elçiliği işini başka milletvekilleri yapabilir ama onun çektiği filmleri başkası çekemez.

Ben her gördüğümde laf sokuşturuyordum, sinemayı garip bıraktın gittin diye. Sevene de sövene de selam olsun diyebilen, kendisine düşman olmuş birisiyle bir otursun ona sövmekten vazgeçer söven kişi.

"MARAŞ, ÇORUM OLAYLARI VE BERLİN İLE İLGİLİ YAZACAĞIM DİYORDU"

Sosyal medyada ona sövenlerle bir otursa 'kusura bakma abi sen sövülecek birisi değilsin' derler. Sen nereden bu sinemaya merak saldın diye soruduğumda söyle anlatmıştı:

Taksim'de senaryo kursları verilir ilanı görünce daldım içeri. Bana İletişim mezunu musun diye sorunca, hayır İletişim mezunu değilim, hapis yattım, kamyonculuk yaptım, Adıyamanlıyım deyince itiraz ettiler nasıl film yapacaksın diye. Ben de hayır tahsil yapmadım ama söyleyecek sözüm var dedim. Nedir denilince başlattım anlatmaya. Sonra cevher gördüler kabul ettiler beni.

En son konuştuğumda, Maraş, Çorum olayları ve Berlin ile ilgili yazacağım diyordu."