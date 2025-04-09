Yakınını, hele ki en yakınını toprağa vermek daima yıkıcı olmuştur. İnsanlık tarihinin başından beri, bu dünyadan göçüp gidenler saygıyla karşılanmıştır. Hatta öyle ki toplu yaşamın ilk örneklerinde insanlar; bir sonraki yaşama olan kuvvetli inançları sebebiyle yanlarında altın, takı vs. gibi değerli eşyalarıyla gömülmüştür... Ve törenler daima saygı görmüştür...

ABD'nin Philadelphia kentinde defnedilecek olan Benjamin Aviles'in cenaze töreni sırasında tabut mezara indirilirken taşıyıcıların bastığı platform aniden çöktü. Tabut ve taşıyıcılar, birlikte mezara düştü...

Kazayı en ağır şekilde Aviles'in oğlu Benjamin Jr. yaşadı. Diğer tabut taşıyıcılarının da bacak, el ve sırt bölgelerinde hafif yaralanmalar olduğu açıklandı. Hiçbir yaralanmanın ciddi bir soruna sebebiyet vermediği ve hepsinin tamamen iyileşmesinin beklendiği de bildirildi.

"KAZA TAMAMEN İHMALDEN KAYNAKLI"

Öte yandan Aviles'in üvey kızı Maribelle Rodriguez, olayın ardından yerel basına yaptığı açıklamada platformun çürük ve ıslak olduğunu, kazanın ihmalden kaynaklandığını öne sürdü:

"Tabut, oğlunun üzerine düştü. Yüzü çamura gömülü şekilde bayılmıştı. Platform titreşiyordu, ahşap parçalar sırılsıklam ve dengesizdi. Mezarlık ve cenaze evi sorumluluğunu kabul etmeli, özür dilemeli ve aileye bir telafide bulunmalı. Tören yarım kaldı, hiçbir şey düzgün yapılmadı."