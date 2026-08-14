Ankara Altındağ Başpınar Mahallesi 1211’inci Cadde’de cenaze yemeğinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle kalabalığın bulunduğu bölgeye ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silah sesleri üzerine çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırganın kaçtığı otomobilde bulunan bir kişi ise öfkeli grup tarafından darbedildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme sürüyor.