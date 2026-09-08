Serhat Kılıç’ın evinde hayatını kaybetmiş halde bulunmasının ardından sanat dünyası ve sevenleri yasa boğuldu.

Oyuncunun ölümünün ardından kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri ise, çok sayıda seveni bulunan Kılıç’ın vefatının neden bir süre sonra fark edildiği oldu.

SON GÜNLERİNDE YALNIZ KALMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTİLDİ

Emniyet birimleri ve yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Kılıç’ın son günlerinde boyun fıtığı ve şiddetli ağrılar nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Bu süreçte sete gidemediği ve yaşadığı sıkıntılar nedeniyle moralinin bozulduğu öne sürülen oyuncunun, çevresindekilere bir süre yalnız kalmak ve dinlenmek istediğini söylediği aktarıldı.

Yakınlarının da bu nedenle kendisini rahatsız etmek istemediği ifade edildi.

YEDEK ANAHTARLA EVE GİRİLDİ

Kılıç’a telefonla ulaşılmaması üzerine yakınlarının endişelendiği ve 5 Eylül’de yedek anahtarla eve girildiği belirtildi.

Eve giren yakını, oyuncuyu hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerin ardından Kılıç’ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Ölümünün kesin nedeni ve zamanı ise yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

BİR TEK O ELİNİ AÇTI

Kılıç’ın cenaze töreninde ise diğerlerinden farklı olarak sessizliği ve davranışıyla dikkat çeken genç bir tiyatro öğrencisi oldu.

Cenazeye katılan kalabalık ve basın mensupları defin alanından ayrılırken genç, Kılıç’ın kabri başında bir süre tek başına kaldı. Ellerini semaya açarak dua eden genç, çevrede bulunanların da dikkatini çekti.

Edinilen bilgilere göre gencin, Serhat Kılıç’ın oyunculuk okulunda eğitim alan tiyatro öğrencilerinden biri olduğu öğrenildi.

Genç öğrencinin kalabalıktan ayrılarak kabir başında tek başına dua etmesi, Kılıç’a duyduğu sevgi ve vefanın en anlamlı göstergelerinden biri olarak törene damga vurdu.

Usta oyuncunun ardından yaşanan bu sessiz an, cenazeye katılanlar arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.