Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Kılıç’ın ailesi, yakınları, dostları ve meslektaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Oyuncu Özge Özder de arkadaşının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.

TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Serhat Kılıç’ın anıldığı törende Özge Özder’in oldukça üzgün olduğu görüldü. Oyuncu, Kılıç’ın tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerken arkadaşının babasını gördüğü sırada da duygusal anlar yaşadı.

FOTOĞRAF İSTEĞİNE SERT ÇIKTI

Anma töreninin ardından salondan çıkan Özge Özder, bazı kişilerin fotoğraf çekmek için kendisine yönelmesi üzerine tepki gösterdi. Cenaze töreninden çıkarken fotoğraf çekmek isteyen bir kişiye dönen oyuncu, “Ne yapıyorsun ya, biraz saygınız olsun” diyerek sitem etti.

Özder’in tepkisinin ardından o anlar da gündeme geldi.

“KARŞI TARAFI DA DÜŞÜNMEK GEREK”

Özge Özder, daha önce de cenaze ve yas anlarında fotoğraf çekilmesine tepki göstermişti. Oyuncu, hastanede hayatını kaybeden dedesi için koridorda ağlarken fotoğrafının çekildiğini anlatarak yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti.

Özder, “Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi, çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek” ifadelerini kullanmıştı.