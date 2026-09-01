Hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Cevdet Selvi (83) için TBMM’de yapılan cenaze törenine YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Tören öncesi el sıkışan iki isim, törenden ayrılırken tokalaşmadan alanı terk etti.



TOKALAŞMADAN AYRILDILAR



Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen törene çok sayıda siyasetçi katılırken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da el sıkıştı. İki isim, YENİ Parti ve CHP Genel Başkanı olarak ilk kez temas kurmuş oldu



Aileye taziyelerini ileten Özel ve Kılıçdaroğlu, törenden ayrılırken tokalaşmadı. İki genel başkan, butlan kararından sonra, Yeni Parti’nin kurulmasından önce CHP’li eski milletvekili Orhan Sür ile CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazelerinde karşılaşmıştı. Özel ve Kılıçdaroğlu selamlaşıp tokalaşmıştı.



SENDİKACI, VEKİL GENEL BAŞKAN



Sendikacılığa Petrol-İş’te başlayan Cevdet Selvi, 1978’de Petrol-İş Genel Başkanı oldu. 1985 ve 1987’de milletvekili seçildi. 1997’de DSP’den ayrılarak CHP’ye geçti. Deniz Baykal’ın istifasının ardından 22 Nisan 1999’da CHP Genel Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Görevini 23 Mayıs 1999’da genel başkan seçilen Altan Öymen’e devretti. Deniz Baykal’ın 11 Mayıs 2010’da istifasının ardından tekrar CHP Genel Başkan Vekili olan Selvi, görevi 22 Mayıs 2010’da Kemal Kılıçdaroğlu’na devretti.