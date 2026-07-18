CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski lideri merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki cenaze törenine katıldı. Özel cenazede Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. İki isim göz göze gelmemeye gayret etti.

Özel ve Kılıçdaroğlu ikinci kez bir cenazede denk geldi.

ÖZEL TABUTU OMUZLADI

Cenaze namazı sırasında iki isim yan yana geldi ancak aralarında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun diğer yanında ise Muharrem İnce’nin olduğu görüldü. Törenin ardından Özgür Özel tabutu omuzlarken, Kılıçdaroğlu ise aileye başsağlığı dileyip ters yöne giderek alandan ayrıldı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen ve her ikisinin üzerinde de “CHP Genel Başkanı” yazılı olan iki ayrı çelengin yan yana yerleştirildiği görüldü. Baykal, 2023’te hayatını kaybeden eşi Deniz Baykal’ın Devlet Mezarlığında bulunan kabrinin yanına defnedildi.

‘Genel Başkan’lı çelenkler

Özel ve Kılıçdaroğlu imzalı her iki çelenkteki ‘Genel Başkan’ detayı da dikkatlerden kaçmadı.