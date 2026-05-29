Sevilen birine veda etmek, şüphesiz hayatın en zor anlarından biridir. Birçok insan bu acılı süreçte son bir yakınlık arar; açık tabut başında veya gassal çıkışında ölen yakınını son bir kez öpmek, teselli bulmak için vazgeçilmez bir ritüel olarak görülür, ancak bir tıp uzmanının sosyal medyada yaptığı sert uyarı, bu yaygın geleneğin arkasındaki gizli tehlikeleri ortaya çıkararak büyük bir tartışma başlattı.

"Ölümden 9 saat sonra süreç başlıyor"

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan Moldovalı Dr. Ivanovik, paylaştığı videoda görünüşte tamamen zararsız ve sevgi dolu olan bu hareketin neden riskli olduğunu bilimsel verilerle açıkladı.

İnsan vücudu, ölüm gerçekleştikten yaklaşık 9 saat sonra mikroskobik düzeyde çürüme sürecine girer. Bu süreç, vücut üzerinde bakterilerin jet hızıyla üremesi için kusursuz bir ortam hazırlar.

Rapora yansıyan vakalarda, cenazelerde ölen kişiyi öpen bazı yakınların, bu eylemden kısa bir süre sonra geçici koku veya tat alma bozuklukları yaşadığına dair şikayetler yer alıyor.

Cenaze levazımcıları ve görevlileri her ne kadar hijyenik hazırlıklar (tahnit veya dezenfeksiyon) yapsa da ten ile temas edildiğinde biyolojik risk tamamen sıfırlanamıyor.

Sosyal medya ikiye bölündü: "Öpmeden uğurlayamam"

Dr. Ivanovik’in uyarısı kısa sürede hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı bu tıbbi bilgilendirme için teşekkür ederken, büyük bir kitle ise sert bir şekilde karşı çıktı:

"Ne olursa olsun, hayata gözlerini yuman annemin veya babamın elini, alnını son bir kez öpmeden onları uğurlamayı hayal bile edemiyorum. Benim için o anki duygusal teselli, tüm virüs ve bakteri uyarılarından daha önemlidir."

Milyonlarca insan için, potansiyel sağlık risklerini bilerek kabul etmek ve bu son sevgiyi göstermek, tamamen kişisel ve duygusal bir karar olmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne diyor, tehlike ne zaman gerçekten tehlikeli?

Tartışmaların ardından gözlerin çevrildiği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), konuya netlik getiren resmi protokollerini yayınladı.

DSÖ'nün açıklamasına göre, normal şartlar altında ölen bir insan genel halk için büyük bir salgın riski taşımıyor; ancak çok kritik istisnalar var:

Eğer ölüm nedeni Kolera, Ebola veya diğer hemorajik (kanamalı) ateşli hastalıklar gibi yüksek derecede bulaşıcı patojenlerden kaynaklanıyorsa, cenazeye kesinlikle dokunulmamalı, öpülmemeli ve koruyucu önlemlere milimetrik olarak uyulmalıdır.

Cesetlerle veya cenaze işlemleriyle düzenli olarak ilgilenen görevliler (gassallar, acil servis ekipleri) için Tüberküloz (verem), HIV, Hepatit B/C veya kontamine atıklar nedeniyle düşük düzeyde de olsa enfeksiyon riski her zaman mevcuttur. Bu yüzden uzmanlar; eldiven, maske, koruyucu kıyafet giyilmesini ve işlemlerin ardından ellerin dezenfektanlarla çok iyi yıkanmasını zorunlu kılıyor.