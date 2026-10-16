Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay’ın cenazesinin nerede defnedileceği tartışma yarattı. Sanatçının 36 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner ve menajeri Halil Kara, cenaze töreninin Bodrum’da yapılacağını belirtirken Alpay’ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu ve çocukları, sanatçının Ankara’da toprağa verilmesine karar verdi. Alpay’ın bugün (16 Ekim) Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı. Konuyla ilgili Hakan Kanburoğlu’na konuşan menajer Halil Kara, “Gizem Pekiner 1990 yılından bu güne hayat arkadaşı. Fakat Alpay abim resmi olarak daha boşanmadığı için cenaze defini resmi olarak aileye kaldı” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR SAYGISIZLIKLA KARŞILAŞTIM”

Alpay’ın Bodrum’u çok sevdiğini ve orada defnedilmeyi vasiyet ettiğini dile getiren Gizem Pekiner, cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.

Pekiner, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim. Kızı (Zeynep Nazikioğlu) öyle yapmayı arzu etti, muhatap olmak istemedim. Mezar yeri bile açılmıştı ama maalesef böyle bir saygısızlıkla karşılaştım. Alpay’ın bana ayrıca vasiyeti vardı, ‘Simsiyah giyinip, süslenip püslenip geleceksin mezarımın başına, benimle konuşacaksın’ derdi. Ben onları yapacağım ama şimdi değil.”



Konuyla ilgili Alpay'ın menajeri Halil Kara da ''Gizem Pekiner 1990 yılından bu güne hayat arkadaşı. Fakat Alpay Abim resmi olarak daha boşanmadığı için cenaze defini resmi olarak aileye kaldı.'' diye konuştu.

ALPAY’IN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Gizem Pekiner’in açıklamalarının ardından Alpay’ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu, kızı Zeynep Nazikioğlu ve oğlu Tuluğ Nazikioğlu ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, sanatçının hatırasına ve özel hayatının mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yaratmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır. Her şeyden önce onun değerli hatırasına ve özel hayatının mahremiyetine gösterdiği bunca yıllık özene saygısızlıktır. Sevgili eşim ve biricik babamız harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Çok sevdi, çok sevildi. Onunla hep gurur duyduk, hep gurur duyacağız.”

ALPAY DÖRT KEZ EVLENDİ

Alpay’ın özel hayatı da cenaze tartışmasıyla yeniden gündeme geldi. Sanatçı, hayatı boyunca dört evlilik yaptı. İlk eşi Aysun Oğuzutku’dan Tuluğ adında bir oğlu, ikinci eşi Dikmen Kirivak’tan ise Çağla adında bir kızı oldu. Üçüncü evliliğini Feyza Nazikioğlu ile yapan Alpay, son olarak Bilge Nazikioğlu ile evlendi. Çiftin Zeynep adında bir kızları bulunuyor.

Alpay ile Bilge Nazikioğlu’nun uzun yıllardır ayrı yaşadığı ancak evliliklerini resmen sonlandırmadığı belirtildi.

“MİRAS GİBİ BİR BEKLENTİM YOK”

Alpay’ın mal varlığına ilişkin de konuşan Gizem Pekiner, miras konusunda herhangi bir beklentisinin olmadığını söyledi. Pekiner, sanatçının mal varlığıyla ilgili bazı işlemler yaptığını öne sürerken, geride kalan mülkler ve gelirler hakkında da açıklamalarda bulundu. Pekiner, ''Miras gibi bir beklentim yok.'' dedi.

ALPAY'IN EN BÜYÜK HAYALİ JÜBİLE KONSERİYMİŞ

Öte yandan; usta sanatçının yıllardır hayalini kurduğu veda konseri için hazırlıklar yapılmış, sahnede görmek istediği isimlerle görüşmelere başlanmıştı. Menajeri Halil Kara, Alpay'ın gerçekleşemeyen son arzusunu anlattı.

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi. “Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel” gibi şarkılarıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçı, müzik kariyerine bir veda konseriyle nokta koymak istiyordu. Ancak sağlık sorunları nedeniyle ertelenen konser, Alpay'ın hayalleri arasında kaldı.

Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'na konuşan Alpay'ın menajeri Halil Kara, usta sanatçının veda konseri için yapılan hazırlıkları ve sahnede görmek istediği isimleri anlattı.

VEDA KONSERİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLAMIŞTI

Menajer Halil Kara, Alpay'ın jübile konseri için ön hazırlıkların yapıldığını, sunucularla görüşüldüğünü ve Caddebostan Kültür Merkezi'nin konser mekânı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kara, “Alpay'ın jübile konseri için ön hazırlıkları yapmıştık. Sunucularla da görüşmüştük. Konser yeri olarak Caddebostan Kültür Merkezi'yle görüşmeler yapmıştık. Veda Vefa konserine katılacak sanatçıların bazılarıyla iletişime geçmiştik. Alpay abimin isteği bu yöndeydi. Ortalama 12 sanatçı olmasını planlamıştık” dedi.

Hazırlık sürecinde dönemin Müyorbir Başkanı Burhan Şeşen'in de destek verdiğini belirten Kara, bazı sanatçıların programları nedeniyle konsere katılamayacağını bildirdiğini, başka isimlerden de katılmak için kendilerine ulaşanlar olduğunu aktardı.



Öte yandan İzzet Öz, konserde Alpay’ın belgeselini sunması için teklif aldığını ve bu teklifi kabul ettiğini doğruladı.

ALPAY'IN EN BÜYÜK HAYALİ TARKAN'I YANINDA GÖRMEKTİ

Halil Kara'nın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı ise Alpay'ın sahnede görmek istediği isimlerden biri oldu. Usta sanatçının, Tarkan'ın şarkı söylemese bile yanında bulunmasını istediğini belirten Kara, bu arzunun Alpay için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Alpay veda vefa konseri için bir diğer hayali ise Tarkan'ın şarkı söylemese bile sahnede yanında olmasıydı. ‘Bu benim en büyük hayalim’ demişti. Fakat Alpay'ın rahatsızlığı sebebiyle konser ertelenmek zorunda kaldı.”

“SANATÇILARA YAŞARKEN DEĞER VERİLMELİ”

Menajer Halil Kara, açıklamasında sanat dünyasının usta isimlerine hayattayken gereken saygı ve desteğin gösterilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Kara, “Ne olursa olsun, ülkemizin duayen çınarları, unutulmazları vardır. Onlara yaşarken gereken desteği, saygıyı, değeri vermemiz gerekiyor. Yaşarken sanat camiası, basın o değerleri kaybedince olmamalı. Bunu yıllardır söylüyorum” ifadelerini kullandı.