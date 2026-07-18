Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Ebru Koyuncu'nun öldürüldüğü gerçeği, yıllar sonra yürütülen soruşturmayla ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun kemik parçalarının Koyuncu'ya ait olduğunu doğrulamasının ardından genç kadının cenazesi, memleketinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Soruşturma, Ebru Koyuncu'nun annesi Münevver Koyuncu'nun 2025 yılında jandarmaya yaptığı başvuruyla yeniden gündeme geldi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı çalışmalarda, Koyuncu'nun kaybolmadan önce eski eniştesi Ufuk Köse ile ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı belirlendi. Teknik incelemeler, tanık ifadeleri ve saha araştırmaları sonucunda olayın cinayet olabileceği değerlendirilerek soruşturma derinleştirildi.

CİNAYETİ YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ufuk Köse, sorgusunda Ebru Koyuncu'yu öldürdüğünü itiraf ederek cesedin gömüldüğü yeri gösterdi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulunan kemik ve kafatası parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA incelemesi sonucunda kalıntıların Ebru Koyuncu'ya ait olduğu kesinleşti.

Cinayeti itiraf eden Ufuk Köse ile eski eşi Fatma Koyuncu tutuklanırken, diğer iki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaklaşık 17 yıl boyunca kayıp olarak aranan Ebru Koyuncu'nun cenazesi, ailesine teslim edilmesinin ardından Manisa'nın Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, Koyuncu'nun kemikleri dualar eşliğinde toprağa verildi.