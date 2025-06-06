CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’da kıldı.

CHP Lideri Özel, Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camii’nde kılınan namazın ardından kabristan ile Garnizon ve polis şehitlikleri ziyaretleri gerçekleştirdi.

Özel ziyaretinde şehitliğe karanfil bıraktı.

Özel, bir yıl önce cenaze töreninde provokasyona uğradığı Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın kabrini de ziyaret etti.

ALNINDAN ÖPTÜ

Şehit Budak’ın Garnizon Şehitliğinde bulunan kabrine giden Özel, burada şehit Enis Budak’ın ailesiyle bir araya geldi.

Özel, şehitlikte Enis Budak’ın kabrine çiçek bıraktı ve babası Kibar Budak ile ikiz kardeşi Yunus Budak ile birlikte dua etti.

Dua sonrası vedalaşırken baba İkram Burak Özgür Özel’in alnından öperken şehit Budak’ın ikiz kardeşi Yunus Budak ise CHP Lideri Özel’e “Allah senden razı olsun” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, 2023 yılının Aralık ayında Manisa'da şehit cenazesinde protesto edilmişti. Ancak protestolardan şehidin ailesi de rahatsız olduğunu açıklamıştı.