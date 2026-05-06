Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yakınlarının cenazesine gidenlerin otomobili şarampole devrildi. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan M.Ç., A.Y., U.Ç. ve S.Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından önce ilçe hastanelerine, ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.