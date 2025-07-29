Defin işlemi esnasında başlayan ve henüz nedeni belirlenemeyen tartışma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü.
Olay, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntülerle ilgili “Mezarlıkta kavga etmeyin bari”, “Bir mezarlık kalmıştı kavga etmediğiniz”, “Bunların ölüye bile saygısı yok” gibi yorumlar yapıldı.
Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kavgaya karışan taraflara yönelik yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı ise belirsizliğini koruyor.