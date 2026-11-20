Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası’nda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 68 yaşındaki Mahmut Saka’nın cansız bedeni, adada morg olmaması ve camideki soğutmalı tabutun bozuk çıkması üzerine çaresiz kalan yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Paşalimanı Adası Harmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren Mahmut Saka’nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adada sabit bir ambulans bulunmaması sebebiyle yakınlarının imkanlarıyla Balıklı İskelesi’ne ulaştırılan Saka’nın, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

SOĞUTMALI TABUT ARIZALI ÇIKINCA MARKET DOLABINA KOYDULAR

Saka’nın cenazesi, anakaradan adaya gelecek diğer yakınlarını beklemek üzere mahalle camisine götürüldü. Ancak adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun da arızalı olması üzerine aile büyük bir çaresizlik yaşadı. Sıcaklık nedeniyle cenazenin bozulmasından endişe eden yakınları, Mahmut Saka’nın cansız bedenini bir markete ait dondurma dolabının içerisine koyarak bekletmek zorunda kaldı. Aile yakınları yaşadıkları mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

MUHTARDAN MORG ÇAĞRISI

Yaşanan olayın ardından konuşan Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, bu durumun adadaki hayati bir eksikliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu vurguladı. Muhtar Övsene, benzer acı ve çaresizliklerin bir daha yaşanmaması için Paşalimanı Adası’ndaki 5 mahalleye birden hizmet verecek sabit bir morgun acilen inşa edilmesini talep etti.