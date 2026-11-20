Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan 49 yaşındaki M.Ş.T. hayatını kaybetti. Yakınları A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21), hayatını kaybeden kişiyi görmek için hastanede görevli güvenlik personeline başvurdu. Ancak taleplerinin kabul edilmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

HASTANE PERSONELİNE BIÇAKLI VE FİZİKİ SALDIRI

Kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşen olayda güvenlik görevlisi K.A. (37) ile acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) bıçak darbeleriyle yaralandı. Güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) de saldırı sırasında darbedildi.

Yaralanan 4 personelin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRIDA KULLANILAN BIÇAKLA YAKALANDILAR

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen A.S.Ö., Â.T., A.T. ve R.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanması sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik personelimize yönelik saldırı hepimizi derinden üzdü. Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz"

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.