Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında çok sayıda alım-satım bildirimi bulunan iş insanı Cengiz Avcı hakkında inceleme başlatıldı. İşlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye dışında bulunduğu belirlenen Avcı hakkında, savcılığın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca Avcı’nın mal varlığına yönelik tedbir kararı uygulandı. Karar doğrultusunda Avcı’nın banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerlerine el konuldu.

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