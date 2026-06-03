Cengiz KARAGÖZ

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketlerinden Eti Bakır’ın Sinop’taki dev bakır madeni projesi yargıya taşındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ocak ayında ‘ÇED olumlu’ kararı verdiği projeye karşı yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davada; orman kaybından su tüketimine, halkın katılım sürecinden atık depolama risklerine kadar çok sayıda başlıkta eksiklik ortaya kondu. Cengiz davaya rağmen 10:00-18:00 saatleri arasında yapacağını söylediği patlamaları her saatte yapmaya devam etti. İş makineleri durmadı.

İMAR PLANI YOK

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır’ın Boyabat’ın Kovaçayır köyü ve çevresinde planladığı bakır madeni projesi için hazırlanan 4 bin 512 sayfalık ÇED raporu, 20 Ocak’ta bakanlık tarafından onaylandı. Proje sahası 1263 futbol sahası büyüklüğünde. Yöre halkının tepki gösterdiği proje kapsamında şirketin en az 224 bin 895 ağacı kesmesi planlanıyor. Yöre halkı projenin çevreye zararının görmezden gelindiğini belirterek yargı yoluna çıktı. Davada projenin su ihtiyacı vurgulandı. Şirketin yalnızca inşaat aşamasında günlük toplam su tüketimi yaklaşık 1.969 metreküp olarak hesaplandı. Şirketin Gökırmak’tan toplamda 4 milyon metreküpe kadar su alması öngörülüyor.

Dava dilekçesinde proje alanının imar planı sınırları dışında kaldığına da dikkat çekildi. Dosyaya göre Boyabat Belediyesi ve İl Özel İdaresi, alanda onaylı nazım ve uygulama imar planı bulunmadığını teyit etti. Buna rağmen; atık depolama tesisleri, su yapıları ve diğer proje bileşenlerinin hangi kullanım rejimi içinde değerlendirildiğinin haritalı ve denetlenebilir biçimde gösterilmedi.

Patlatmalar 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak denirken buna uyulmuyor. Ağır iş makineleri faaliyetini sürdürüyor.

‘Halkın katılımı kağıt üzerinde kaldı’

Dilekçeye göre Kovaçayır’da düzenlenen toplantı sırasında yaşanan protestoların ardından halka ‘bilgilendirilmek isteyip istemedikleri’ soruldu, olumsuz yanıt verilmesi üzerine toplantı sonlandırıldı. Ancak tutanaklarda vatandaşların hangi itirazları dile getirdiği, hangi soruların sorulduğu ve bu sorulara ne yanıt verildiği yer almadı. Yöre halkı, protestonun ardından idarenin yeni bir toplantı yapmadığını, alternatif bir katılım yöntemi kurmadığını ve bu nedenle ÇED sürecinin katılım ayağının fiilen işletilmediğini savundu.