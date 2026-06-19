Cengiz Holding, altın ve bakır madenciliğinde bu yıl iki önemli satın alma işlemi gerçekleştirdi. Holding, Kanadalı madencilik şirketi First Quantum Minerals’tan Çayeli Bakır İşletmeleri’ni 340 milyon dolara, Erzincan İliç'te 9 işçinin yaşamını yitirdiği Çöpler Altın Madeni'nin yüzde 80 hissesini de Kanadalı SSR Mining şirketinden 1,5 milyar dolara satın aldı.

Holding, Çayeli’nin devralmasının ardından yönetimde değişiklik yaptı. Genel Müdür Murat Güreşçi görevden alındı. Genel Müdür Yardımcısı Ali Can, genel müdürlüğe atandı.

SENDİKA İLE MASAYA OTURDU

Cengiz Holding, başta enerji ve inşaat olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Holding’in, binlerce çalışanı bulunuyor. Cengiz Holding’e bağıl iş yerlerinde bugüne kadar sendikal bir faliyet söz konusu değildi.

Cengiz Holding, kısa süre önce devraldığı Çayeli Bakır İşletmeleri’nde örgütlü Türkiye Maden İşçileri Sendikası‘yla çalışanların maaş, ikramiye ve diğer haklarıyla ilgili masaya oturdu. Görüşmeler sonunda 3 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

İŞTE O KOŞULLAR

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, çalışanlar, 3 yıllık dönemde ocak aylarında enflasyon (TÜFE) artı 2 puan, temmuz aylarında enflasyon oranında zam alacak. Çalışanlara, yılda 4 kez verilen ikramiye 2’ye düşürüldü.

Her yıl yan hak olarak ödenen tam altın uygulamasına da son verildi.

Sendika yetkilileri, çalışanların söz konusu koşullarda yapılan anlaşmaya onay verdiğini, onayın ardından sözleşmenin imzalandığını söyledi.