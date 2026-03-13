Cengiz Holding, altın ve bakır madenlerine toplamda 1 milyar 840 milyon doları peşin ödeyecek. Devletten aldığı alüminyum tesislerini işleten Holding altın, bakır ve alüminyum madenlerinde en önemli oyunculardan biri olacak.

Kanadalı maden şirketi First Quantum, sahibi olduğu Çayeli Bakır İşletmeleri’nin Cengiz Holding’e satışı konusunda ön anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmaya göre Cengiz Holding, belirli satış düzenlemelerine tabi olmak üzere Çayeli Bakır’ı 340 milyon ABD doları nakit satın alma bedeli karşılığında devralacak.

Cengiz Holding, işlemin borsaya duyurulmasıyla birlikte satış bedelinden mahsup edilmek üzere 50 milyon dolar avans ödemesi yapacak. First Quantum CEO’su Tristan Pascall, “Çayeli Bakır, 10 yılı aşkın süredir güçlü işletme kültürü sayesinde başarılı bir performans gösterdi.

Bu satış ise First Quantum’un temel stratejik önceliklerine odaklanabilmek için portföyünü sadeleştirme yaklaşımını yansıtmaktadır” açıklamasını yaptı.

ÇÖPLER DE ONDA

AKP, 2004’te Çayeli Bakır’ın yüzde 45 devlet hissesini blok satış yöntemiyle ihaleye açtı. İhaleyi 49 milyon 250 bin dolarla, bu şirketin yüzde 55 hissesine sahip olan Kanadalı İnmet Madencilik şirketi satın aldı.Cengiz Holding geçen hafta da Erzincan’daki Çöpler Altın Madenini Kanadalı madencilik şirketi SSR Mining’in yüzde 80 hissesinin tamamını 1.5 milyar dolar nakit karşılığında satın almıştı.