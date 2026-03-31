ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta Orta Doğu’daki fabrikaların vurulmasıyla alüminyum fiyatları son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Alüminyum fiyatlarındaki artış, 2005’te Konya’daki Seydişehir Eti Alüminyum tesisini özelleştirmeyle alan iş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’in kasasını dolduracak. Dünya alüminyum üretimindeki sert düşüş, Cengiz’in yüzünü güldürebilir. Savaş nedeniyle gübre ve alüminyum fiyatlarındaki artış Cengiz’e kazandırıyor.

Orta Doğu’daki savaş, enerji tesislerinden sonra fabrikalara da sıçradı. Otomobilden uçaklara, elektrik iletiminden savunma sanayine kadar birçok stratejik sektörde kullanılan alüminyumda Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) iki büyük fabrika vuruldu. Orta Doğu, küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9’unu karşıladığı için fabrikaların vurulmasının ardından alüminyum fiyatları sıçradı.

‘FİYATLAR DÜŞMEYECEK’

Alüminyum fiyatları yaklaşık yüzde 6’lık artışla 3 bin 500 dolara yaklaşırken, dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Rio Tinto’nun hisseleri de yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Savaş, ülkemizde ise Eti Alüminyum sayesinde Cengiz Holding’in gelirini ve kârını artırabilir. ABD merkezli banka Goldman Sachs, bu yıl alüminyum arzının 850 bin ton azalabileceğini ve fiyatların bu seviyelerde kalabileceğini belirtirken kriz, Mehmet Cengiz

için fırsata dönüşebilir.

2005’te özelleştirmeyle Cengiz ‘e geçen Eti Alüminyum, yılda 400 bin tonluk üretimle 75 ülkeye ihracat yaptığını belirtiyor. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 600 bin ton olan alüminyum ihtiyacının 82 bin tonu, Cengiz’in şirketi tarafından Seydişehir’de üretiliyor.

Seydişehir altın tepside sunuldu

Stratejik öneme sahip Seydişehir Eti Alüminyum tesisi, 2005’te Oymapınar Barajı ile birlikte 305 milyon dolara Cengiz Holding’e satıldı. Türkiye’nin birincil alüminyum üreten tek tesisini alan şirket, adeta altın yumurtlayan tavuğa dönüştü. Barajın dışında kasadaki yüklü nakitleri, stoklardaki satışa hazır ürünleri, milyonlarca ton rezerve sahip 7 adet boksit maden sahası, taşınmazları, Antalya’daki limanı da Mehmet Cengiz’in şirketine verildi.

Danıştay kararı yok sayıldı, tesis holdinge kaldı

1973’te kurulan ve 32 yıl boyunca kamuya kaynak üreten, istihdama katkı sağlayan Seydişehir Eti Alüminyum tesisinin özelleştirilmesi tepki çekerken çok sayıda kurum, Danıştay’a iptal başvurusunda bulundu. Danıştay 13. Dairesi, 2007 yılında aldığı kararla Seydişehir Alüminyum’un satış kararını iptal etti ve fabrikanın devlete iadesini istedi. Ancak mahkemenin kararı adeta yok sayıldı. 5 yıl boyunca iade yapılmadığı gibi 2012’de Özelleştirme Yüksek Kurulu hisse devri davasından çekildi.