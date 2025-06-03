Samsun ile Sinop’un ilçelerindeki Doğa Yürüyüşü kulüpleri üyeleri, Boyabat’ta maden sahası oluşturulmak istenmesini protesto etmek amacıyla yürüme eylemi gerçekleştirdi. Maden sahasını kuşbakışı gören Karaoluk Yaylası’nda ortak açıklama yapıldı. Yeşil Gerze Dağcılık Doğa Spor Kulübü Başkanı Birol Sazak, şunları söyledi:

“Bugün toplandığımız bu nokta, hemen arkamızda karaçam ve sarıçamdan orman ekosistemi, Kuzey kesiminde Gökırmak havzası ve doğumuzda Gazideresi ırmağının alüvyonlu topraklarıyla bezenmiş tarımsal ovaları... Sinop için oranı sadece binde 35 olan son derece değerli meraların bir kısmı, Bazalt Kayalıklar Tabiat Anıtı, yine üç bir yanımızda mera niteliğinde özelikleri olan Karaoluk, Karaburun, Alıç ve Taşlı yaylaları var. Aşağıda Salar Köyü Çal Mahallesi arkeolojik yerleşim alanı var. Bu alan yok edilmek isteniyor.”

‘20 yılda gün gün cehennemi inşa edecekler’

Birol Sazak, maden sahasında yapılacak işlemleri şöyle anlattı: “9 bin dönümlük alana kurulacak açık bakır maden ocağında, yıllık 4 milyon tonu cevher ve 9 milyon 250 bin tonu pasa olmak üzere, 13 milyon tonun üzerinde toprak, dinamitlerle patlatılarak yer değiştirecek. 20 yılda cehennemi günbegün inşa edecekler. Patlamalarda su akiferleri yok olacak, yol değiştirecek ve yöreyi susuz bırakacak.”