Türkiye’nin dört bir yanında maden ve inşaat projeleriyle doğayı tahrip eden Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz’in, bu projelere ilişkin haberleri yazan SÖZCÜ gazetesi yazar ve muhabirlerine açtırdığı davada karar çıktı. Cengiz’in şikayeti üzerine hakaret ve ifti- ra suçlamalarıyla yargılanan 13 gazeteci, iftira suçundan beraat etti.

YASAL UNSURLAR OLUŞMADI

Mehmet Cengiz’in şikâyeti üzerine gazeteciler hakkında hakaret ve iftira suçlamalarıyla dava açılmıştı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Ekim’de görülen karar duruşmasında mahkeme, hakaret suçunun ön ödeme kapsamında bulunması ve gerekli ödemenin yapılması nedeniyle davanın düşmesine hükmetti SÖZCÜ muhabirleri, iftira suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat etti. Cengiz’in avukatı, dört ay içerisinde dosyaya konu haberlerin 174 kez yayımlandığını ileri sürerek gazetecilerin cezalandırılmasını istemişti.