Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’in Muğla’daki Cennet Koyu’na yapmaya çalıştığı lüks villa ve otel inşaatında skandallar bitmiyor. Danıştay’ın iptal ettiği özelleştirme ihalesine rağmen inşaata ara vermeyen ve dünyaca ünlü lüks otel şirketleriyle anlaşan Cengiz Holding’in bu kez de inşaatı hızlı bitirmek için işçi ithal ettiği öğrenildi.

Cengiz’in işçi ithalatı, Muğla’daki bir banka önünde uzun kuyruklar oluşturan göçmen işçilerin görüntüleriyle deşifre oldu. Yaz sezonu başlarken turist bekleyen Muğlalılar dün sabah şehir merkezindeki bankanın önünde kuyruğa girmiş göçmen işçilerin oluşturduğu görüntüye anlam veremedi. Maaş hesabı açtırmak için sırada beklediği öğrenilen işçilerin, Cengiz Holding’in Gölköy Mahallesi Cennet Koy Gökburun yarımadasında devam eden inşaata çalışmaya geldikleri ve Türkiye ile Sri Lanka arasında anlaşmalı olan bir şirket tarafından resmi işlemleri yapılarak Bodrum’a getirildikleri öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE GETİRMİŞTİ

İşçilerin maaşlarını almak için Ziraat Bankası’na hesap açtırdıkları öğrenildi. Holding daha önce Cengiz İnşaat’ın Kastamonu-İnebolu yolundaki tünel ve yol yapım çalışmalarında çalıştırılmak üzere Sri Lanka’dan 50 yabancı uyruklu işçi getirmişti.

TÜRKİYE’DE YOKMUŞ

Bu durum sosyal medyada tartışma konusu olunca Cengiz Holding yönetimi, bu istihdamın temel nedeni olarak Türkiye’de çalışacak yeterli personel bulunamaması göstermişti. Cengiz’in ‘çalışacak yeterli personel yok’ dediği Türkiye’de bu ay itibarıyla geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 188 bin kişiye yükselmiş olması, ‘Mesele istihdam yetersizliği değil, ucuz işgücünü köle gibi çalıştırmak’ yorumlarına sebep oldu.

Sit alanını yabancı marka ve işçiyle katledecek

Cengiz Holding’in doğal SİT ve arkeolojik koruma alanı statüsündeki bölgede yaptığı otel inşaatı, yargı kararları ve çevre örgütlerinin tepkilerine rağmen devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk vatandaşlarının doğal koruma alanına yapılan otel ve villa inşaatında tek yabancı olan işçiler değil. Lüks villaların müşteri hedefi yabancı zenginler olurken projenin otel kısmını, İtalya merkezli dünyaca ünlü lüks segment markalardan olan Bulgari Hotels & Resorts işletecek.