Cengiz Kurtoğlu, İstanbul’da verdiği konser öncesi emeklilik planına dair açıklamalarda bulundu. Sahne performansıyla yıllara meydan okuyan usta sanatçı, konser öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi.

''DOĞRU İŞLER YAPAN RAPÇİLER VAR''

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, arabesk şarkıların rap müziğe uyarlanmasıyla ilgili soruya ise olumlu yaklaşarak, “Doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Her türlü müziği dinliyorum, hepsine saygı duyuyorum. Doğru mesajlar verilirse neden olmasın” ifadelerini kullandı.

''MEMLEKETİME GİDER ÇAY TOPLARIM''

Sezen Aksu ve Serdar Ortaç’ın şarkılarını devretmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Kurtoğlu, emeklilik planını şu sözlerle dile getirdi:

“Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim. Sonra memleketime gider çay toplarım, başka da bir şey yapmam.”





Sanatçı ayrıca enerjisinin sırrını, “Sağlığım çok iyi, çalışan demir paslanmaz” sözleriyle açıkladı.

KÖY EVİ YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Cengiz Kurtoğlu’nun emeklilik hayalini açıklamasının ardından memleketi Artvin’de bulunan, çay ve lahana bahçeleriyle çevrili köy evi yıllar sonra yeniden gündeme geldi.





Cengiz Kurtoğlu’nun emeklilik hayalinin aslında tanıdık bir özlem olarak dikkat çekti. Usta sanatçı, fırsat buldukça memleketi Arhavi’de bulunan ve “baba ocağı” olarak andığı köy evine gidiyor.

Karadeniz’in yemyeşil doğasıyla çevrili bu ev, çay bahçeleri ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Kurtoğlu’nun huzur bulduğu bu özel yaşam alanı, daha önce Evrim Akın ile Ev Kuşu programında da izleyiciyle buluşmuştu.

Şehrin kalabalığından uzaklaştığı bu evde doğayla iç içe vakit geçiren sanatçı, emeklilik planında da yine buraya dönmeyi hayal ediyor. Onun “memleketime gider çay toplarım” sözlerinin ardında da işte bu sade ve huzurlu yaşam isteği yatıyor.