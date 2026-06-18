Gübretaş’ta geçen yıl yapılan grev, özel sektöre kazandırdı, kurumun genel müdürü görevden alındı. Gübretaş’ta geçen yıl sonunda yaşanan ve 140 gün süren greve müdahale edilemedi ve en büyük üretici olan firmada üretim durunca fiyatlar fahiş oranda arttı.



CHP TEŞEKKÜR ETTİ



Çiftçinin en önemli girdisi olan gübre piyasası da özel sektördeki Cengiz Holding’e ait Eti Gübre’ye kaldı. Bu sürece yeterince müdahalede bulunmadığı için eleştirilen Gübretaş Genel Müdürü Aytaç Onkun’un görevden alındığı, 6 Haziran günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle ortaya çıktı. Orkun’un yerine vekaleten, kurumda Tedarik Zinciri Direktörü olan Musa Göral atandı. CHP Kars Milletvekili İnan Akğün Alp, “Gübre krizini yönetemedi. Görevde kalmamalıydı ve şimdi el çektirildi. Bakana teşekkür ediyoruz, bir yanlıştan dönüldü’’ dedi. Gübretaş’ta grev süresince gübre piyasası Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Gübre’ye kalmıştı.





Bu dönemde Eti Gübre’de DAP gübre fiyatı 32 bin liradan 42 bin liraya yükseldi. Kendi iştiraki olan Gübrataş’taki grev nedeniyle yaşanan üretim boşluğunda Tarım Kredi Kooperatifleri’nin de gübre tedarikini Eti Gübre’den sağlaması, sendikalar ve muhalefet tarafından “grev kırıcılığı’ olarak eleştirildi. Çiftçiler ise uygun fiyatlı ürüne erişmekte zorlanmış, piyasada sahte gübre şikayetleri de artmıştı.



Gübretaş grevinde meydan Eti Gübre’ye kalmıştı



Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar ve hayat pahalılığına karşı ‘geçinebilir bir ücret’ talebiyle 3 Temmuz 2025’te başlayan Gübretaş grevi, 140 gün sürmüştü.