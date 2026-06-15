Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy mahallesi Cennet Koy’da yapımı devam eden Cengiz İnşaat projesinde çalışan bazı işçiler, haklarını alamadıklarını ve işten çıkarıldıklarını ifade ederek basın açıklaması yaptı. Holding’in işçilerin parasını vermediği ve yüzlerce Sri Lankalı işçiyi getirdiği ortaya çıktı. İnşaatta aralarında yabancı uyruklu işçilerin de bulunduğu yüzlerce işçi çalışırken, bir taşeron firmada çalışan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Dev Yapı-İş Sendikası üyesi bazı işçiler, haklarını alamadıklarını ve işten çıkarıldıklarını ifade etti.

'LOJMANI TERK EDİN'

Kendilerine lojmanı terk etmeleri yönünde tebligat yapıldığını da dile getiren işçiler, mağduriyetlerini SÖZCÜ’ye anlattı. DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Muğla İl Temsilcisi Güney Şirin, şunları dile getirdi:

“Burada DİSK Dev Yapı-İş Sendikası’na bağlı işçi arkadaşlarımız çalışmaktalar. Maalesef ülkenin her tarafında olduğu gibi örgütlü işçiye tahammülü yok. Buradaki arkadaşlar da sendikamızda örgütlendiler ve alacaklarını ve haklarını talep ediyorlar. Bizim de bu anlamdaki talebimiz şudur: Burada çalışan işçiler insanca koşullarda yaşamak istiyorlar, insanca koşullarda çalışmak istiyorlar. İşçilerin haklarını, hukuklarını kazanabilmeleri için biz sendika olarak sonuna kadar yanlarında olacağız.”

İŞÇİLERE TAHAMMÜLSÜZ

“Küçük miktarlarda sadece niyetine bazı paralar ödenmiş ama hakları hâlâ içeride duruyor” diyen Güney Şirin, son olarak da işçilerin kamp alanını terk etmelerinin istendiğini aktardı. Şirin, “Zamanında ödemesini yapmayan, hakkını ödemeyen şirket işçilerin burada bulunmalarına bile tahammül edemiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK İŞÇİLER EYLEM YAPTI

İnşaat yasağına rağmen yaz aylarında da yapımı devam eden Bodrum Cennet Koyu’ndaki Cengiz İnşaat projesinde çalışan bir grup işçi şantiye önünde eylem yaptı. Holding’in Türk işçilere parasını vermediği ve yüzlerce Sri Lankalı işçiyi de işe aldığı ortaya çıktı. Bodrum’a gelen yüzlerce Sri Lankalı işçinin çarşı merkezindeki banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti.



