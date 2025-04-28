Los Angeles FC, normal sezonun 10'uncu haftasında St. Louis City'yi konuk etti. Mücadelede yedekler arasında yer alan Cengiz Ünder, 68'inci dakikada sahaya adım attı ve kısa sürede oyunun kaderini değiştirdi.

Milli futbolcu oyuna girdiğinde 1-0 geride olan Los Angeles FC, Cengiz'in oyuna dahil olmasının ardından yalnızca iki dakika sonra Bouanga'ya yaptığı asistle skoru eşitledi.

Karşılaşmanın son anlarında Los Angeles FC bir kez daha geri düşse de sahneye yine Cengiz Ünder çıktı... Uzatma dakikalarında 90+5'te Bouanga'ya ikinci asistini yapan Ünder, takımının sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU ABD'LİLERDE

Amerika macerasına Fenerbahçe'den kiralık olarak başlayan Cengiz Ünder, MLS'te şu ana kadar 7 maçta forma giydi. Bu süreçte bir gol ve iki asistlik skor katkısı veren Ünder, performansıyla Los Angeles FC'de kendine sağlam bir yer etmeye başladı.

Öte yandan Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada Cengiz Ünder için 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu da bulunuyor. Los Angeles FC'nin sezon sonundaki kararı, Ünder'in ABD'deki performansına bağlı olacak...