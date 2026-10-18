Cengiz Ünder ile eşi Bilge Yenigül, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Çorum FK formasıyla çıktığı maçta gol atan Ünder, gol sevincini eşine armağan etti. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran çiftin karşılıklı yorumları takipçilerinin ilgisini çekerken, futbol dünyasından tanınmış isimler de paylaşıma yorum yaptı.

GOL SEVİNCİNİ EŞİNE ARMAĞAN ETTİ

Çorum FK forması giyen Cengiz Ünder, attığı golün ardından eşine yönelik gol sevinciyle dikkat çekti. Ünlü futbolcu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak Bilge Yenigül’e olan sevgisini gösterdi.

BEBEK MÜJDESİNİN ARDINDAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, sosyal medyada birbirlerine emojilerle karşılık verdi. Çiftin bu samimi etkileşimi takipçilerinin de ilgisini çekti.

FUTBOLCU DOSTLARINDAN NAZAR BONCUKLU YORUMLAR

Ünder’in paylaşımına futbol dünyasından da yorumlar geldi. İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Ersin Destanoğlu gibi isimler, nazar boncuğu emojileriyle çifte tebrik ve iyi dileklerini iletti.

HAMİLELİK SÜRECİNDE SPORU AKSATMIYOR

Cengiz Ünder ile bebek heyecanı yaşayan Bilge Yenigül, hamilelik sürecinde de spor rutinini sürdürüyor. Formunu korumaya özen gösteren Yenigül, son olarak fitness salonundan yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Sağlıklı yaşamına önem veren isim, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşarak hamilelik dönemindeki rutininden kesitler sundu.