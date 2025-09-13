Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i yeni transferi Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Sergen Yalçın'ın uzun aranın ardından taraftarının karşısına çıktığı müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci devrede RAMS Başakşehir, Shomurodov'un golüyle öne geçti. Rakibine El Bilal ile kısa süre içinde cevap vererek skoru 1-1'e getiren Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle maçtan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla taraftarın karşısına çıktığı ilk maçta galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarların tribünlere çağırarak moral verdiği Cengiz, 73. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna dahil olurken 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

El Bilal siftah yaptı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı El Bilal, attığı golle siyah-beyazlı forma altındaki ilk gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncu Vaclav Cerny'nin şık pasıyla ceza sahası içinde topla buluşarak plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Bu sezon ilk kez forma giyen yeni transferlerden Cerny, bu pozisyonla ilk gol pasını verdi.

Abraham direğe takıldı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Tammy Abraham, 53. dakikada direği geçemedi.

Karşılaşmanın golsüz devam ettiği sürede takımını öne geçirme fırsatı yakalayan siyah-beyazlı oyuncu, bir pozisyonda önünde bulduğu topu doğrudan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Abraham'ın suskunluğu 4 maça çıktı

Beşiktaş'ın gol silahlarından Tammy Abraham, üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıramadı.

RAMS Başakşehir karşısında rakip kalede etkili olamayan tecrübeli oyuncu, Lausanne ile oynanan 2 maçta da takımına gol desteği veremezken Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti.

Abraham, Avrupa'da Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile oynanan karşılaşmalarda gol atmıştı.