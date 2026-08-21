Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı lacivertli ekipte kadro planlaması kapsamında ayrılık ihtimali bulunan Cengiz Ünder hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. UAEkick'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda, milli futbolcu için devrede. Söz konusu habere göre Al Wahda, Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder'in transferi için anlaşma zemini arıyor. Sarı lacivertliler, gelecek teklife göre ayrılığa izin vermeye sıcak bakıyor. Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 29 resmi maça çıkarken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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