Sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli milli futbolcu Cengiz Ünder, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile evlendi. Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen sade törenle nişanlanan çift, ilişkilerini nikahla taçlandırdı.

ROMA’DA EVLENDİLER

Çift, düğün için İtalya’nın tarihi başkenti Roma’yı tercih etti. Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, bugün Roma’da düzenlenen romantik organizasyonla hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı törende mutluluklarını “evet” diyerek taçlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN İLK PAYLAŞIM

Yeni evli çift, mutlu günlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçilerine duyurdu. Nikahtan ilk karelerin yer aldığı paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çifte çok sayıda tebrik ve mutluluk mesajı yağdı.

GELİNLİĞE YORUM YAĞDI

Bilge Yenigül ise düğünde tercih ettiği gelinlikle dikkat çekti. Alışılmış tasarımların dışına çıkan Yenigül, sade tarzını mavi topuklu ayakkabılarla tamamladı. Sosyal medyada paylaşılan karelerin ardından gelinlik seçimiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.