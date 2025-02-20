Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro bedelle kadroya dahil edilen ancak beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, takımdan ayrılıyor.
Milli futbolcu, MLS ekibi Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına vardı.
ABD'YE GİDİYOR
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."
Cengiz Ünder, Inter Miami'de forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'ye rakip olacak. Los Angeles FC ise Cengiz'i kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu ve sosyal medyada paylaşım yaptı.
A human highlight reel— LAFC (@LAFC) February 20, 2025
Welcome to Los Angeles, Cengiz Ünder pic.twitter.com/WzGl5odw4D