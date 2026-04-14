Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna katılan 28 yaşındaki Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Yıldız futbolcu uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile sade bir törenle nişanlandı.
Nişan töreninde Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü gibi isimler çifti yalnız bırakmadı.
YANDAŞ İLE KARŞILIKLI 'TOPAL' OYNADI
Çift ve davetliler, sevilen "Topal" şarkısı eşliğinde oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.
Özellikle Cengiz Ünder ile Mert Hakan Yandaş'ın karşılıklı oynadığı anlar dikkat çekti.
Nişan töreninde yüzükleri takan Ünder ve Yenigül ikilisi, mutlu geceden kareleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Güzel haber sonrası çifte sevenlerinden tebrik mesajı geldi.