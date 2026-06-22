Ankara İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren (YHT) seyahatini 30 dakika kısaltacak olan T-26 Tüneli, zincirleme hatalarla ‘Korku Tüneli’ne döndü. 20 yıldır bitmeyen 8 kilometrelik Bilecik-Bozüyük arasındaki tünel, 2006’da 59 milyon dolara ihale edildi ancak harcama tutarı hatalar nedeniyle 322 milyon dolara ulaştı.

MALİYETİ FIRLADI

Sözleşmesi 2006’da imzalanan ve ihalesini iş insanı Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding ve iş insanı İbrahim Çeçen’in yönetim kurulu başkanı olduğu IC İçtaş aldığı tünelde hatalı delme işlemi yapılırken, yumuşak zeminde tünel çöktü, ardından gerçekleşen heyelan ile 8 milyon dolarlık iş makinesi toprağın altında kaldı. Makineyi çıkarmak için 792 milyon lira harcandı, heyelan toprağı 21 milyon liraya temizlendi. Tünel çökünce by-pass yolu yapıldı ve 244 milyon dolar harcandı. Danışmanlık hizmetlerine 1.7 milyon, zemin sondajına 182 milyon lira ödendi. CHP Zonguldak Milletvekili ve Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Tüneldeki hatalar zinciri milyarlara mal oldu” diyerek şöyle devam etti: “2006’daki ilk ihale 610 milyon dolara üç şirkete verildi. Bu paranın 59 milyon doları T-26 Tüneli’ni kapsıyordu. İhaleyi alan 3 şirketten birinin sermayesinin 5 bin lira olduğu ortaya çıktı. Tünel ve bu bölümdeki hat 730 günde bitecekti ancak dağ delinemedi.

1922 gün ek süre verildi. Heyelan ve iş makinesinin sıkışmasının ardından tünel ilerleyemedi ve 2 bin 530 metre uzunluğunda yeni bir by-pass hattı açıldı. Bunun için de 244 milyon dolar harcandı. Tünelin maliyeti fırladı.” Tünel için yapılan sondajlara da 182 milyon lira harcandığını kaydeden Yavuzyılmaz, tünelin çökmesi nedeniyle alınan danışmanlık hizmetine de 1 milyon 720 bin lira ödendiğini aktardı.

Zarar katlanıyor

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz “İlk sözleşmeye göre tünel 59 milyon 748 bin dolara mal olacaktı. Ancak heyelan, hatalı delme, bypass hattı, iş makinesinin sıkışması gibi nedenlerle 2022’ye kadar müteahhit firmalara ödenen miktar 322 milyon 368 bin dolar oldu. Kamunun 4 yıl önceki zararı 262 milyon 620 bin dolardı. O günden bu yana zarar daha da katlandı’’ dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu T-26 Tüneli’nin tamamlaması ile Ankara-İstanbul YHT hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.