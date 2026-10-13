Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı bir programda kalp sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesi üzerine kalp kontrolü yaptırmaya karar veren Eren, sonuçların kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Sanatçı, sanal anjiyo sonucunda sağ ana damarında yüzde 99 oranında tıkanıklık saptandığını belirtti. Bu durum karşısında doktorların büyük şaşkınlık yaşadığını aktaran Eren, "Sen nasıl kalp krizi geçirmedin, nasıl buraya geldin tek başına?" sorusuyla karşılaştığını anlattı.

Eren, herhangi bir şikâyetinin bulunmadığını vurguladı. Doktorların, bu denli yüksek tıkanıklık oranına rağmen hastaneden ayrılamayacağını söylediğini ifade eden şarkıcı, damarına stent takıldığını açıkladı.

Tedavinin ardından yaşam alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Eren, sigarayı bırakmak için profesyonel destek aldığını duyurdu. Psikiyatrist desteğinden yararlandığını söyleyen sanatçı, iki yıldır kendisini en çok mutlu eden kararın sigarayı bırakmak olduğunu aktardı.