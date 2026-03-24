Hafta içi her gün yayınlanan Gel Konuşalım programına bağlanan Cenk Eren, Erol Köse’nin vefatının ardından magazin gündemini sallayan açıklamalarda bulundu. Eren, geçmişte karşılaştığı zorlukları, yasaklı dönemlerini ve arkadaşlık ilişkilerini samimi bir dille aktardı.

''HİTLER'İN ARKASINDAN İYİ Mİ KONUŞSAYDIK?''

Eren açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Ölünün arkasından konuşulmaz deniyor. Ne yapalım, Hitlerin arkasından iyi mi konuşsaydık? Yaşarken iyiyseniz iyi şeyler yaptıysanız, öldüğünüz zaman kimse arkanızdan konuşmaz.”

''TEK SUÇUM YEŞİM SALKIM İLE GÖRÜŞMEMDİ''

Cenk Eren, Cem Uzan döneminde yaşadığı sıkıntılara da değindi:

“İki yıl kiramı ödeyemedim. Tek suçum Yeşim Salkım ile arkadaşlığıma devam etmemdi. Karşılarına dikildiğim için iki sene boyunca albüm yapamadım, klip çıkaramadım. Ellerindeki yayın organlarıyla üzerime ne hakaretler yapıldı, tahmin edemezsiniz.”

'''NEDEN KİMSE İYİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ?''

Ece Erken’in sosyal medyada yazmaya gerek var mı sorusuna ise Eren, “Geberdi yazı dilini sevmem. Güzelce derdinizi anlatabilirsiniz. Sevmeseniz de. Dün gece Erol Köse öldükten sonra, neden kimse iyi bir şey söylemedi diye sorulmuyor” yanıtını verdi.

''UZANLAR DÖNEMİNDE ÇOK BÜYÜK GÜÇTÜ''

Eren, yaşananları geçmişle ilişkilendirerek sektördeki güç dengelerine dikkat çekti:

“Uzanlar döneminde güç çok büyüktü. Ben güçsüzün yanında durmayı tercih ettim. Konuşursan, selam verirsen tahmin edemeyeceğiniz şeyler yaparım dediler. İki sene boyunca ne albüm yapabildim ne klip yayınlayabildim. Bu konuşan insanların da canı çok yandı, tahmin edemeyeceğiniz kadar acı çektiler.”

Cenk Eren’in açıklamaları, Erol Köse’nin vefatı sonrası magazin gündeminde yeniden tartışma yarattı. Eren, hem geçmişte yaşananları hem de kendi duruşunu samimi ve çarpıcı bir dille ortaya koymuş oldu.

TATLISES'TEN SERT ÇIKIŞ

Cenk Eren'in açıklamaları sonrasında İbrahim Tatlıses'te Ece Erken'e açıklama yaptı. Tatlıses'in Erol Köse ile yakın oldukları biliniyordu. Tatlıses şu sözleri söyledi:

''Ağzı olan konuşuyor, sen de olan bir şey varsa kim engelleyebilir''