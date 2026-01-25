"Üç Kuruş", "Deha", "Medcezir" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi çok sayıda fenomen dizi ve filmde rol alan ünlü aktör Cenk Kangöz'ün arkadaşıyla birlikte tehdit edildiği iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Cenk Kangöz, arkadaşları Murat Evler ve eşi İpek Tanrıyar ile çiftin 5 yaşındaki oğulları, tatil için geldikleri Sarıkamış'taki kayak merkezine çıkmak için bugün saat 11.40 sıralarında servise bindiklerini anlattı.

Cenk Kangöz, arkadaşları Murat Evler ve eşi İpek Tanrıyar ile çiftin 5 yaşındaki oğulları kayak merkezine çıkmak için bugün saat 11.40 sıralarında servise bindiklerini anlattı.

Yukarıdaki kayak merkezine çıkmak için sırada oldukları esnada bir servisçinin kendilerini geçmeye çalıştığını ve trafiği sıkıştırdığını savunan Kangöz, kişiyi uyardıklarını söyledi.

Kangöz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de araçtan indik ve servis şoförüne biraz geri gitsene, biz burada salak mıyız? Niye sıra bekliyoruz dedik. Adam önce ‘Bak işine ben giderim' dedi. Biz de ‘Gidemezsin, biz bekliyoruz, sen de sıranı bekle' dedik.

Bizimle münakaşaya devam edip arabaya girip silahını çekti. Mermiyi ağzına verdi ve önce Murat'a tuttu. ‘Öldürürüm sizi' diyerek ana avrat küfür etti. Murat da ben de aynı anda ‘Atabiliyorsan at' dedik."

SERBEST BIRAKILDI

Servis Şoförü Z.Y'nin daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirten Kangöz, hemen karakola gidip şikayetçi olduklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olayın belediyenin kameralarında kayıtları da var. Jandarma 2 dakikada adamı buldu. Silahı da aldılar ama savcı adamı serbest bıraktı.

Biz 3 gün daha Kars'tayız. Havalimanına kadar servis işi yapan kişiler bunlar… Yaşananlardan dolayı endişeliyiz."