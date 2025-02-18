'Çılgın Bediş' dizisinde hayat verdiği 'Oktay' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi 'Esaret' ile izleyicisinin karşısına çıkan Cenk Torun ihanet krizi ile gündeme geldi.

Posta'da yer alan habere göre, Cenk Torun'a 2001 yılında evlendiği Nevin Torun zina davası açtı.

Nevin Torun, eşinin dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişkisinin olduğunu öne sürerek bu diziye başlamasıyla beraber ailesini sildiğini iddia etti.

"BEKAR ERKEK İZLENİMİ VERDİ"

Dava dilekçesinde "Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır" ifadelerine yer verildi.

HEDİYE İDDİASI

Dilekçede Cenk Torun'un Merabet'e 2023'te bilezik, 2024'te altın, parfüm, Merabet'in de Torun'a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi. Ayrıca aralarında para alışverişi olduğu, hatta Torun'un, Merabet'e ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü.

Nevin Torun, Cenk Torun'un 4 Aralık'ta birlikte oturdukları evi terk ettiğini, kendisine yeni bir ev tuttuğunu, bu evde Mahassine Merabet ile birlikte yaşadığını belirtip maddi-manevi tazminat talebinde bulundu.