Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'ye transfer olmasına ilişkin konuştu. Tosun, kararını hata olarak gördüğünü ancak pişmanlık duymadığını söyledi.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tosun, bir kulüpte uzun yıllar oynayıp o camiayla özdeşleşen futbolcuların başka bir büyük kulübe gitmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen golcü, kendi transferini de bu çerçevede değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir kulübe ait olmuş efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı. Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Ama pişman değilim."