Milli futbolcu Cenk Tosun, 2018 yılında kucağına aldığı oğlu Arden’in yeni yaşını kutladı. 8 yaşına basan oğlunun doğum günü için duygusal bir mesaj paylaşan futbolcu, onun büyümesini izlemenin kendisi için ne ifade ettiğini dile getirdi.

“HER GEÇEN YIL BİRAZ DAHA BÜYÜYORSUN PAŞAM”

Cenk Tosun, oğlu Arden’in doğum gününe özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Her geçen yıl biraz daha büyüyorsun Paşam, ben de seni izlerken zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha anlıyorum. Seninle gurur duymak en güzel hislerden biri. İyi ki doğdun canım oğlum, nice güzel yaşların olsun.”

2018’DE BABA OLMUŞTU

Özel hayatını zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşan Cenk Tosun, 2018 yılında baba olmuştu. Arden’in 8’inci yaşını kutlayan futbolcunun mesajı, oğlunun büyümesine duyduğu mutluluğu ve gururu yansıttı.