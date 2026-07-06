Almanya'da Frankfurt altyapısında yetişen ve Süper Lig'de sırasıyla Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen Cenk Tosun, TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre eski milli golcü ile Fatih Karagümrük, anlaşmaya vardı. Kontrat ile ilgili son detayların konuşulduğu ifade edildi.

PREMİER LİG'DE FORMA GİYDİ

Beşiktaş'tan 2017-18 sezonunda Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere macerasında Crystal Palace'ta da kiralık olarak oynadı. 35 yaşındaki santrfor; Süper Lig'de Gaziantep, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarıyla çıktığı toplam 302 maçta 106 gol ve 47 asistlik skor katkısı sağladı.