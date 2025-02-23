Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme’nin dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nu yapılaşmaya açtı.

Bakanlık, kentsel gelişme bölgesi olarak nitelediği koyda iki ayrı imar planı değişikliği yaptı. 372 bin metrekarelik park ve rekreasyon alanının statüsü değiştirildi, yüzde 54’ü konut ve ticari alana çevrildi. Buna göre 394 villa inşa edilebileceği öğrenildi. Ticari yapıların yanı sıra sosyokültürel tesis, okul, sağlık ocağı ve belediye hizmet binasının da yer aldığı planlamada yeşil alan ise sadece yüzde 22 oranında bırakıldı.

405 DÖNÜMÜ KAPSIYOR

Yüz binlik, beş binlik ve binlik imar planlarının yeniden çizildiği 372 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmı özel şahıslara, diğer kısımları Maliye Bakanlığı, İller Bankası ve küçük bir parsel de Çeşme Belediyesi’ne ait. 33 dönüm alanı kapsayan diğer plan değişikliğinde ise 7 bin metrekarelik bölüm günübirlik tesis statüsünden çıkartılarak otel alanına dönüştürüldü.

Aya Yorgi Koyu’nda metrekaresi 2-4 bin lira olan gayrimenkullerin fiyatı bir plan değişikliğiyle 150-200 bin liraya fırladı.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çeşme Çevre Derneği ve Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği, plan değişikliğinin bilimsel ve hukuki olmadığı gerekçesiyle yaklaşık iki ay önce iptal davası açtı. İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde görülen yargı süreci henüz tamamlanmadı.

İmara açılan 405 dönüm betona boğulacak.

ALELACELE İHALEYE ÇIKILDI

Alanın yaklaşık 48 bin metrekaresine sahip olan TOKİ’ye bağlı Emlak Konut GYO, kuruma ait üç parselin satışı için arsa satışı karşlığı gelir paylaşımı ihalesine çıktı. Planda, konut alanında kalan bu parsellerde 0.30 emsal ve iki kat yapılaşma hakkı tanınıyor. İlana göre, ihaleyi kazanan şirket, gayrimenkullerin pazarlama ve satış işlemlerini yapacak. Sıra dışı ihalenin 27 Şubat 2025 günü yapılacağı açıklandı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Devlet kendi arsasını vekaleten satacak

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, Emlak Konut’un yönteminin enteresan olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İhalenin ismi çok enteresan ve ilk defa duyduğumuz bir terim; Arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi. Yani devlet kendi arsasını kendisi satmayıp, satış için birilerine vekalet verecek, bu yetkiyi alanlar da Aya Yorgi‘deki milyonlarca dolar değerindeki 47 dönümlük araziyi yağmalayacak.”

Aya Yorgi’nin kimliği bu ihaleyle yok olacak

Aya Yorgi Koyu’nun inşaat rantı uğruna mahvedileceğini belirten Ahmet Güler, “İmar planlarında amaç çevreyi sağlıklı yapıya kavuşturmak olmalı ancak yapılaşmanın önünü açılıyor ve Çeşme’nin turistik değerini tehlikeye atıyor. Bu plan değişiklikleri doğal çevrenin korunmasına aykırı yaklaşım içinde. Maalesef Aya Yorgi Koyu, doğal dokusu ve kimliği yok edilerek betona boğulmak isteniyor” dedi.