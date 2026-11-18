Ülkenin kuzeyindeki Manus eyaletine bağlı Ahus Adası'nda deniz suyunun tatlı su kaynaklarına karışması, uzun süren kuraklık ve değişen yağış düzeni yaşamı her geçen gün zorlaştırıyor. Yapılan bir araştırmaya göre adadaki hanelerin yalnızca yüzde 7'si yeterli içme suyuna erişebiliyor. Geri kalan aileler ise içme, yemek pişirme ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınırlı su kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyor.

YAĞMUR YAĞDI AMA SUYU KULLANAMADILAR

Ahus Adası'nda uzun süren kuraklık nedeniyle kuyular ve dereler kururken, halk temiz su bulabilmek için komşu Manus Adası'na gitmek zorunda kalıyor. Ancak buradaki kaynakların da azalması, su teminini daha da güçleştiriyor.

Kuraklığın ardından beklenen yağışlar da sorunu çözmedi. Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki orman yangınlarından yükselen dumanın bölgeye taşınması, yağmur suyunun kirlenmesine yol açtı. Ada sakinleri, depoladıkları temiz suyun zarar görmemesi için yağmur suyu toplama sistemlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldı.

Deniz seviyesinin yükselmesiyle tuzlu suyun yer altındaki tatlı su kaynaklarına karışması da adanın yağmur suyuna olan bağımlılığını artırıyor.

OKULLARDA DERS SAATLERİ KISALTILDI

Aşırı sıcaklar ve su sıkıntısı günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Çocukların sıcaktan etkilenmesi nedeniyle okullarda eğitim yarım güne indirilirken, geçimini balıkçılıkla sağlayan bazı ada sakinleri susuzluk yüzünden denize açılamıyor.

Sydney Üniversitesi'nden Profesör Josh Cinner, ekibiyle ekim ayında adayı ziyaret ettiğinde sokakların neredeyse tamamen boş olduğunu anlattı. Araştırmacılar, birçok kişinin su ve enerji kaybını azaltmak için evlerinde hareketsiz yattığını gözlemledi.

Bazı ada sakinleri ise bunaltıcı sıcaklardan korunmak amacıyla günün önemli bir bölümünü denizde geçiriyor.

HALKIN YÜZDE 81'İ KRİZLE BAŞ EDEMİYOR

Yaklaşık 1.000 kişinin yaşadığı Ahus Adası'nda yapılan araştırmaya göre hanelerin yüzde 81'i iklim değişikliğinin etkileriyle baş etmekte zorlandığını belirtiyor. Su sıkıntısına gıda temininde yaşanan güçlükler de eklenince yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor.

Ada halkı yıllardır deniz duvarları inşa ederek ve yağmur suyu depoları kurarak önlem almaya çalışıyor. Ancak uzun süren kuraklık, bu hazırlıkları yetersiz bıraktı.

Başka bölgelere taşınmak da geleneksel toprak mülkiyeti sistemi ve halkın yaşadığı adaya bağlılığı nedeniyle oldukça güç. Bu nedenle Ahus sakinleri, çevreleri tamamen denizle kaplı olmasına rağmen temiz içme suyu bulabilmek için mücadele etmeyi sürdürüyor.