Deniz, kum ve güneşin cazibesi milyonları her yaz sahillere çekerken, bazı plajlar göründükleri kadar masum değil. Köpekbalıkları, zehirli canlılar, güçlü akıntılar ve hatta radyasyon riskiyle dolu bu sahiller, ölümcül tehlikeler barındırıyor. İşte yalnızca manzarasıyla değil, barındırdığı risklerle de öne çıkan dünyanın en tehlikeli 13 plajı...

Hanakāpī’ai Plajı – Hawaii, ABD

Kauai Adası’ndaki bu sahil şeridine yürüyerek ulaşmak mümkün ancak denize girmek büyük risk taşıyor. Özellikle kış aylarında oluşan güçlü dalga ve akıntılar, can kaybı riskini artırıyor. Plajda yer alan tabelada şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı güncel olarak belirtiliyor.

New Smyrna Plajı – Florida, ABD

Köpekbalığı saldırılarının en sık yaşandığı bölgelerden biri olan bu plaj, 1880'den bu yana 300'den fazla vakaya sahne oldu. Çoğu hafif atlatılsa da bölge, sürekli tetikte olunması gereken yerlerden biri olarak biliniyor.

Gansbaai – Güney Afrika

“Köpekbalığı Geçidi” olarak bilinen bu bölgede her gün suya dökülen balık kanları ve yemler, yırtıcıları kıyıya çekiyor. Dalış turizmi açısından popüler olsa da denize girmek büyük cesaret istiyor.

Cape Tribulation – Avustralya

Zehirli denizanaları ve tuzlu su timsahlarıyla dolu bu bölge, sadece görünüşte sakin. Plaja yaklaşanların uyarı tabelalarına ve koruyucu kıyafetlere dikkat etmesi gerekiyor.

Playa Zipolite – Meksika

“Ölüm Plajı” olarak anılan bu sahil, güçlü ve ani akıntılarıyla ünlü. Bölgede görevlendirilen özel kurtarma ekipleri boğulmaları azaltmaya çalışsa da tehlike hâlâ yüksek.

Morecambe Körfezi – Birleşik Krallık

Bataklık benzeri hareketli kumlar, suyun yönünü değiştiren kanallar ve ani yükselen gelgitler nedeniyle oldukça riskli bir bölge. Yerliler bile özel araçlarla giriş yaparken dikkatli davranıyor.

Myrtle Plajı – Güney Carolina, ABD

Denizden çok çevredeki suç oranıyla dikkat çeken bu plaj, Amerika'nın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak anılıyor. 2023 verilerine göre bölgede her 100.000 kişiden binden fazlası şiddet suçlarına maruz kaldı.

Kitaizumi Plajı – Japonya

Fukuşima’daki nükleer felaketin ardından yıllarca kapalı kalan plaj, 2019’da halka açıldı. Ancak radyasyon korkusu nedeniyle ziyaretçi sayısı ciddi oranda azaldı.

Fraser Adası – Avustralya

Doğal güzelliğiyle ünlü bu ada, vahşi dingo köpeklerinin saldırılarıyla gündeme geldi. 2019’dan itibaren bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Amazon Nehir Plajları – Güney Amerika

Anakonda, elektrikli yılan, piranha ve candiru gibi tehlikeli türlerle dolu olan bu bölgeler, aynı zamanda yasa dışı faaliyetler nedeniyle de oldukça riskli.

Northern Territory – Avustralya

Arnhem Land olarak bilinen bu izole bölgede zehirli denizanaları, taş balıkları ve timsahlar doğal yaşamın bir parçası. Yardım ekiplerinin ulaşması zaman aldığından risk yüksek.

Ehukai Beach Park – Hawaii, ABD

Sörf dünyasının ikonik dalgalarına ev sahipliği yapan bu plaj, aynı zamanda sığ mercan kayalıklarıyla ciddi tehlike oluşturuyor. 2025 Şubat’ında profesyonel sörfçü Makai McNamara’nın ağır yaralanması, tehlikenin boyutunu yeniden gündeme getirdi.

Görünüşte masum, hatta büyüleyici olan bu plajların bazıları ölümcül akıntılara, bazıları da canlı yaşamı ya da çevresel tehditler nedeniyle tehlikeli hale geliyor. Tatil planı yapanların gitmeden önce mutlaka yerel güvenlik uyarılarını incelemesi, uzmanlarca şiddetle öneriliyor.