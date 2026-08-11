Ekranların sevilen çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy’dan yıllar sonra güzel haber geldi. Cennet Mahallesi’nde canlandırdığı Küçük Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Temizsoy, hayatındaki yeni dönemi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
KÜÇÜK AYŞE ARTIK ANNE
2000’li yıllarda yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy, oyunculuğuyla izleyicilerin hafızasında yer edindi.
Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Temizsoy, yıllar içinde farklı bir kariyer yoluna yöneldi. Oyunculuğun ardından hemşirelik ve güzellik uzmanlığı alanlarında çalışmalarını sürdürdü.
2023’TE EVLENMİŞTİ
30 yaşındaki Belemir Temizsoy, 2023 yılında Mert Can Bakıcı ile dünyaevine girmişti.
Evliliğinin ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Temizsoy, şimdi ise hayatının en özel anlarından birini takipçileriyle paylaştı.
OĞLUNA “UZAY” ADINI VERDİ
İlk bebeğini kucağına alan Belemir Temizsoy, oğluna Uzay adını verdi.
Temizsoy, bebeğiyle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayarak annelik heyecanını paylaştı. Cennet Mahallesi’nin küçük yıldızı olarak tanınan Temizsoy’un yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.