Her geçen gün betonlaşan Muğla’nın tatil cenneti Bodrum’a bir kötü haber daha geldi. Hazine’ye ait 3 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Kızılburun ve Tavşanburnu mevkilerindeki toplam yaklaşık 120 bin metrekarelik iki taşınmaz ile Çırkan Mahallesi’ndeki 55 bin 374 metrekarelik taşınmaz programa dahil edildi. Kızılburun ve Tavşanburnu’ndaki arazilerin denize sıfır konumda olduğu belirtildi.

Taşınmazlar satış, kiralama, gelir ortaklığı veya işletme hakkı devri yöntemleriyle özelleştirilebilecek. İşlemlerin 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanması hedefleniyor.