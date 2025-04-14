Muğla’da bulunan Akyaka Orman Kampı’nda doğa talanına tepkiler sürüyor. Kamp alanını genişletmek için yüzlerce ağaç kesildi.

Ağaç kütükleri istiflendi. Çevreciler duruma tepki gösterdi.

Şimdi de Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Nitelikli Doğal Sit alanı içerisinde kalan 7 bin metrekarelik bölgeye 8 santimetre yüksekliğinde beton parke döşeneceği ortaya çıktı. Bu nedenle ihaleye çıkılacağı öğrenildi. Gökovalılar, ormandaki betonlaşmaya tepki gösterip ihale kararını protesto etti.

Kamp alanına iş makineleri girdi. Onlarca ağacı kesti.

"DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARAR"

Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği, çalışmaların habitat kaybına ve toprak yapısının bozulmasına yol açtığını belirtti. “Nitelikli Doğal Sit” koruma sınırlarının ihlal edildiği iddia edildi. Yetkililer, “Burası yalnızca yerel halkın değil, nesli tehlikedeki türlerin de yaşam alanı. Yapılan müdahale, ekosistemi geri dönüşü zor bir noktaya sürüklüyor. Gökova, betonlaşmaya değil, korumaya muhtaç” ifadelerini kullandı.