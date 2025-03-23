Muğla Bodrum’da Akdeniz foklarının barınma alanı Tilkicik Koyu, yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya. Bir şirket koy için Gökçebel Yat Limanı Projesi hazırladı. Projeye bakanlık tarafından ÇED olumlu raporu verildi. Tilkicik Koyu’nda iş makineleri ve kamyonlar çalışmaya başladı. Çevrecilerin, “Cennet koy betona gömülecek” diyerek itiraz ettiği liman projesinin detayları da ortaya çıktı.

ÇED onayı verilen proje alanına limanla birlikte otel ve villa da dikilecek.

İnşaatı yapacak olan UNITED Bodrum Turizm A.Ş., limanın işletmesini 49 yıllığına üstlenecek. Projede limanın yanı sıra 120 odalı otel, 37 villa, 3 restoran, 2 kafe, 8 dükkan, 1 market, 1 teknik alan, 1 idari bina ve helikopter pisti de yer alacak. İskele boyu en uzun noktada 92.66 metre olacak. 26 metre genişliğinde mendirek yapılacak. Alana 5 yat yanaşma yeri inşa edilmesi de planlanıyor.

CANLI YAŞAMI BİTER!

Akdeniz foklarının üreme alanı olan Tilkicik Koyu betonla doldurulacak.

Proje kapsamında, 2 bin 398 metrekare yüzey alanına sahip olacak mendirek için deniz içerisine beton dökülecek. 2 bin 603 metrekare planlanan çekek alanında da deniz dolgusu yapılacak. Çevreciler ve uzmanlar bölgenin Akdeniz foklarının barınma; koruma altında bulunan deniz çayırlarının da yaşam alanı olduğunu belirtip “Doğal yapı bozulacak. Projeden vazgeçin” açıklamasında bulundu.

İŞ MAKİNELERİ GİRDİ

Doğa harikası koya iş makineleri ve kamyonlar girdi. İnşaata başlandı.