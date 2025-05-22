Trabzon’un cennet köşelerinden Araklı’daki Erikli Yaylası doğa katliamı ile karşı karşıya kaldı. Bir maden şirketinin başlattığı siyanürle altın arama ve sondaj çalışmaları tepki çekti. Yeniyol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, konuyu Meclis’e taşıdı, “Bu yayla, çevreyi besleyen akarsuların kaynağında, gerçek altın cennet doğadır” dedi.

‘SESSİZ KALMAYACAĞIZ’

Karaman, şunları söyledi: “Siyanürle yapılacak her müdahale, bölgenin can damarlarını zehirleme riskini taşır. Erzincan İliç’te yaşanan felaket ortadayken aynı yöntemin Karadeniz’in kalbinde uygulanmasına nasıl sessiz kalabiliriz? Toprağımızı, suyumuza karşı bir silah gibi kullanan bu madencilik anlayışı derhal durdurulmalı.”

‘HER YER MOLOZ VE ÇUKUR’

Vatandaşlar da yaylaya altın için sondaj makinelerinin girmesine ve madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi. Birçok kez eylem yapan yöre halkı, “Her yeri delik deşik ettiler. Yaylamız çukur ve moloz yığınına dönecek. Ne ağaç kalacak ne güzellik. Burası çocuklarımızın geleceği. Gece gündüz toprağımızın bekçisi olacağız. Zehir deposu istemiyoruz” dedi.

İZİNSİZ SONDAJ

Sayer Enerji’nin maden projesi için ÇED süreci tamamlanmadı. Ancak iş makineleri gece saatlerinde jandarma eşliğinde yaylaya girip sondaja başladı. Halk eylem yaptı.