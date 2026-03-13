ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, KC-135 yakıt ikmal uçağının düştüğünü bildirdi.
Açıklamada, "Dost hava sahasında meydana gelmiş olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
